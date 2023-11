La Gazzetta dello Sport – Simeone in gol nella casa del nemico storico: 85 minuti di gloria

L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato la performance del Napoli, contro il Real Madrid in Champions League. Il Napoli per 85 minuti ha vissuto un sogno, non per la prestazione, ma nelle sfaccettature che hanno caratterizzato la partita e dalle mille sfumature. Un sogno soprattutto per Giovanni Simeone, in gol nel tempio del calcio, ma soprattutto nella casa del nemico storico: probabilmente il posto peggiore per papà Diego e la sua famiglia.

Un sogno anche per Walter Mazzarri, colui che ha vissuto l’ultima Champions nel 2012 a Londra, quando fu surclassato dal Chelsea in rimonta e lo mandò a casa agli ottavi. Tuttavia, ad oggi, per i tifosi azzurri la storia non è ancora cambiata.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Real Madrid-Napoli, le parole di Mazzarri dopo la sfida

Real Madrid-Napoli, Anguissa: “Dobbiamo ripartire al meglio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, anche l’Aston Villa piomba si Phillips