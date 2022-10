Simeone su Osimhen: “Ci può dare una grossa mano”

Giovanni Simeone h rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen ma anche sul Napoli ai microfoni di Oma Sport.

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Oma Sport per parlare del Napoli ma anche del suo compagno di squadra Victor Osimhen. Il Cholito ha elogiato l’attaccante nigeriano, che in questo momento sta recuperando da un infortunio e dovrebbe presto tornare in campo.

“Non so se Victor Osimhen giocherà titolare quando avrà pienamente recuperato. Il nigeriano è un buonissimo giocatore ed un bravo ragazzo. Tutti noi sappiamo che uno come lui ci può dare una grossa mano, così come Raspadori. Dipende da cosa pensa Spalletti, che sa sempre scegliere chi reputa più adatto a giocare contro l’avversario.”

Sul Napoli invece afferma.

“A rendere speciale questo ambiente è il gruppo, la qualità della squadra e delle persone che ne fanno parte. Nessuno vuole dimostrare di essere migliore dell’altro, siamo tutti dello stesso livello.”

