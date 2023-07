Corriere dello Sport – Sirene arabe per Mario Rui: sondaggio dell’Al-Nassr.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che l’Al-Nassr sta pensando anche a Mario Rui. La squadra di Ronaldo avrebbe intenzione di ingaggiare il terzino sinistro del Napoli. Al momento c’è stato solo un sondaggio e il giocatore ha il contratto in scadenza con gli azzurri nel 2025. Per quanto riguarda gli altri c’è anche Zanoli che piace a molte squadre di Serie A, dalla Salernitana al Genoa. Pronto l’affondo per Faraoni del Verona, se il ragazzo dovesse partire in prestito.

Fonte foto: Flickr.com

