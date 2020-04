Sky – Belotti non si muoverà da Torino: per Cairo non è sul mercato

Sky – Il Presidente del Torino Urbano Cairo non intende privarsi del suo attaccante

Secondo le ultime dalla redazione di Sky Sport, il club piemontese non intende privarsi del suo centravanti e quest’ultimo sembrerebbe intenzionato a rimanere. In questi anni, l’unica proposta allettante è arrivata dall’Atletico Madrid. Non ci sono offerte sul tavolo di Urbano Cairo per Andrea Belotti. L’attaccante del Torino viene fortemente accostato al Napoli, piace ad Aurelio De Laurentiis da tanto tempo, ma il suo futuro non lo porterebbe lontano dal capoluogo piemontese.

