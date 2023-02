Sky, Ugolini: “Il Napoli può aprire un ciclo, Osimhen più completo di Mbappe”

Il giornalista di Sky esalta Victor Osimhen

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Nel suo intervento ha parlato della sorte del campionato e del paragone Mbappe-Osimhen.

Queste le sue parole:

“Tutti i passaggi sono stati ragionati e fatti con intelligenza, magari anche con un o’ di fortuna perché Kvara è forte ma nessuno si aspettava questo impatto, può essere l’affare dell’anno. Raspadori sfortunato, voleva giocare la partita. C’è grande sintonia, ci sono anni magici, non parliamo di un’impresa stile Verona 1985, questo è un progetto che può aprire un ciclo importante soprattutto visto lo stato attuale della altre big.

Addio Osimhen? Anche se partisse il Napoli ha sempre fatto bene sul mercato, con tutti quei soldi lo sostituirebbe bene. Osimhen meglio di Mbappe? Sono giocatori diversi, Mbappe è più potente come finalizzatore ma Osimhen è più completo secondo me, poi deve dimostrare ad alti livelli come il francese ma le potenzialità ci sono. Ha corsa, tiro, colpo di testa, fisicità, ha tutto! Stilisticamente non sarà bello ma guarda che gol che fa”.

Fonte foto: Twitter @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone: “Il Napoli non è solo il club, è l’intera città.Champions? Pronti ad oogni avversario”

Dionisi in conferenza: “Il Napoli non è imbattibile: da squadra possiamo limitarli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici