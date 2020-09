Sokratis vuole solo il Napoli, deciso anche l’ingaggio

Sokratis sempre più vicino al Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Sokratis Papastathopoulos è sempre più vicino al Napoli. Il difensore greco ha scelto il club azzurro, dopo i frequenti contatti con Gattuso che è stato anche suo compagno al Milan. L’accordo prevede un ingaggio da 2,5 milioni per tre anni, ma bisogna attendere che il greco risolvi il rapporto con l’Arsenal. Attualmente il suo contratto con i Gunners, scade a Giugno 2021 ma non sarà rinnovato. Sokratis è fuori dal progetto tecnico di Arteta, ma il club inglese non vorrebbe cederlo gratis. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la svolta, con l’Arsenal che potrebbe accontentare la volonta di Sokratis di vestire l’azzurro.

