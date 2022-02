Sold-out al Maradona per la sfida con l’Inter: l’incredibile risposta dei tifosi

Corriere della Sera – Sold-out al Maradona per la sfida contro l’Inter!

“Napoli ha avvertito l’effetto-Venezia, ha capito che sabato sera contro l’Inter è un appuntamento di gala come non capitava da anni, e si è messa in fila seriamente, anche se virtualmente, creando una coda che è divenuto un ingorgo.

Siamo arrivati anche a quindicimila richieste contemporaneamente. C’è voluto pochissimo per occupare le seggiole disponibili – venticinquemila, complessivamente, millecinquecento delle quali saranno riservate ai tifosi dell’Inter — e per stabilire il record stagionale”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Antonio Giordano: “Il rinnovo di Mertens è complicato, Koulibaly può rimanere”

Bucciantini: “Ad inizio campionato Osimhen aveva oscurato Vlahovic”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Beppe Grillo al momento è l’unica autorità riconosciuta nel Movimento