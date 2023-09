Lecce-Napoli, in vendita i biglietti settore ospiti: modalità d’acquisto e prezzo

Lecce-Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti: tutte le info

Lecce-Napoli, la SSC Napoli informa che i biglietti per il match in programma sabato 30 settembre 2023, alle ore 15:00 allo stadio Ettore Giardiniero-Via del mare di Lecce, saranno in vendita con le seguenti modalità

Biglietti Lecce Napoli settore ospiti, prezzo e modalità d’acquisto

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli, nel rispetto delle limitazioni stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Determinazione N° 47 del 19/09/2023).

Prima fase. Dalle ore 10:00 di mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20:00 di giovedì 28 settembre 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24.

Seconda fase. Dalle ore 10:00 di venerdì 29 settembre 2023 alle ore 19:00 di venerdì 29 settembre 2023, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli, anche se non sottoscrittori di uno abbonamento.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso la Rete Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it) ed on-line registrandosi sul sito https://www.vivaticket.it. Si consiglia di optare per il formato digitale da scaricare sul proprio cellulare onde evitare malfunzionamenti ai tornelli dovuti alla qualità della stampa su carta.

Prezzi. Settore Ospiti:

€ 25,00 TARIFFA INTERA

€ 12,00 TARIFFA RIDOTTO U14

Più commissioni di servizio Vivaticket

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. Si comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale-ettore-giardiniero

Normativa per striscioni e coreografie: In riferimento a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le richieste per l’introduzione di materiale coreografico all’interno dell’impianto sportivo dovranno pervenire, utilizzando il facsimile di domanda disponibile sul sito www.uslecce.it (alla voce “Stadio”), https://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale-ettore-giardiniero a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail sicurezza@uslecce.it, entro le ore 12:00 di mercoledì 27 settembre p.v. Sarà cura dell’U.S. Lecce comunicare il rilascio del nulla osta.

Parcheggio Tifosi Ospiti. E’ prevista in forma permanente, all’interno dell’area prospiciente la porta N. 7 (Distinti Sud /Est / settore Ospiti), l’istituzione di una zona di parcheggio riservata agli autobus ed ai veicoli dei tifosi ospiti con ingresso ed uscita dalla S.P. 364 San Cataldo – Lecce.

