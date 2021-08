Sorteggio fase a gironi Champions League: bene Juventus, male il Milan

Sorteggio fase a gironi della Champions League

Il Sorteggio della fase a gironi della Champions League, si è svolto questo pomeriggio. Sorteggio positivo per la Juventus, dalla seconda fascia, bene anche per l’Atalanta considerando che partiva dalla terza mentre cammino complicatissimo per il Milan, come da previsione, partendo dall’ultima fascia.

GRUPPO A – Manchester City, PSG, Lipsia, Club Brugge

GRUPPO B – Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

GRUPPO C – Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GRUPPO D – Inter, Real Madrid, Shakthar Donetsk, Sheriff Tiraspol

GRUPPO E – Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

GRUPPO F – Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GRUPPO G – Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GRUPPO H – Chelsea, Juventus, Zenit, Malmo

