Spalletti cambia formazione: torna Zielinski e Mertens in panchina

Corriere dello Sport – Spalletti cambia formazione: torna Zielinski dal primo minuto e Mertens in panchina.

Luciano Spalletti, in vista del match contro il Sassuolo, cambia formazione:

“Torna Zielinski titolare, dovrebbe sistemarsi nella classica posizione tattica di ago del passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Con Mertens inizialmente fuori: la coppia con Osi varata per la prima volta al Castellani dovrebbe tornare in archivio. Per il resto, si rivedranno Ospina in porta e Koulibaly al centro della difesa dopo il turno di squalifica, e soprattutto Di Lorenzo in panchina”.

