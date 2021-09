Spalletti è già a caccia di record contro l’Udinese

Il Napoli di Luciano Spalletti è vicino ad un record di Rafa Benitez.

Nella stagione 2013-2014 il tecnico spagnolo riuscì ad infilare 4 vittorie nelle prime 4 giornate, la squadra di Spalletti è vicina a raggiungere lo stesso risultato portandosi a 12 punti dopo 4 giornate, passando ovviamente sul campo dell’Udinese, match in programma lunedì 20 settembre alle ore 20:45. Per tagliare un altro importante traguardo basterebbe invece almeno un gol alla Dacia Arena: il Napoli si aggiungerebbe a Juventus e Milan nel gruppo di squadre che ha fatto almeno un gol in 30 partite consecutive in Serie A.