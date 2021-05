Spalletti gradisce la rosa attuale, verrà ritoccata il meno possibile

Spalletti, pochi ritocchi alla squadra

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attuale organico piace e non poco a Luciano Spalletti che non intende stravolgere la squadra. Ecco quanto riportato:

“Sulle questioni di mercato molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per qualcuno dei big (Koulibaly e Fabian Ruiz su tutti, senza escludere nessuno). Perché alla luce delle lunghe chiacchierate fatte col nuovo allenatore, Spalletti ha mostrato di gradire questa rosa e il vero successo sarà “toccarla” meno possibile”.

