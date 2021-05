Napoli, la presentazione di Spalletti può slittare. L’Inter non concede la deroga

Napoli, slitta la presentazione di Spalletti

Come riportato da Tuttosport, la presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli può slittare. Ecco quanto riportato dal quotidiano in merito:

“La presentazione dovrà necessariamente slittare all’1 luglio, perché l’Inter non ha voluto concedere alcuna liberatoria per permettere al club azzurro di organizzare una conferenza stampa per il trainer che De Laurentiis ha voluto con sé per riportare il Napoli nuovamente in Champions.”

