Napoli, interessa Basic per il centrocampo. Possibile ritorno di fiamma per Zaccagni

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha dato alcuni aggiornamenti di calciomercato che riguardano il club azzurro. Ecco quanto riportato:

“Ci sono novità su Basic, il calciatore interessa al Napoli è quasi due metri e può giocare al centro tra difesa e centrocampo. E’ un giocatore molto utile e potrebbe fare al caso del club azzurro. Il Napoli ha molti giocatori bassi e sarebbe molto utile. Mi ricorda Milinkovic-Savic della Lazio, può sostituire Bakayoko in azzurro. Il Napoli non ha un vice Zielinski naturale. Zaccagni ha quelle caratteristiche per poter fare il vice del polacco. E’ un profilo perfetto. Anche perché Mertens non può giocare in quella posizione. Emerson Palmieri? Se non ci sono alternative più funzionali, che magari Giuntoli o Spalletti stesso potrebbero individuare, Palmieri potrebbe portare carisma, intelligenza, esperienza europea.”

