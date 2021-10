Spalletti ha fatto rinascere il Napoli, dissapori tra Gattuso e ADL deleteri

Tuttosport titola: “Un Napoli più sereno con l’avvento di Luciano Spalletti”. Questo il punto di vista del quotidiano, che spiega la crescita della squadra.

L’evidente crescita della squadra di Luciano Spalletti, dal punto di vista del quotidiano: “Trattandosi dello stesso organico della scorsa stagione, la spiegazione non va ricercata nella precisione ottenuta grazie ad un miglioramento tecnico del singolo calciatore. La risposta è nella maggiore serenità vissuta dai calciatori del Napoli, non più cuscinetto tra i dissapori esistenti nello scorso anno tra Gattuso e De Laurentiis . E non va dimenticato anche l’aspetto atletico, perché con il ritorno di Francesco Sinatti, il preparatore che consentì a Sarri di giocare quasi sempre con gli stessi undici, ora i calciatori sembrano arrivare sulla palla con maggiore forza e lucidità”.

