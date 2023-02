Spalletti, appello ai tifosi: “Importante ci stiano vicino, si fa tutto per città e maglia”

Spalletti e l’appello ai tifosi

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni , una in particolare che riguarda i tifosi. Di seguito le parole del tecnico.

Spalletti, appello ai tifosi:

“Posso tentare di fare un appello ai nostri tifosi, è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo. Ci stiano vicini in questo momento, si fa tutto per la città e per la maglia, e forza Napoli. Niente per i singoli, tutto per la città: deve diventare un mantra”

