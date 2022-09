Il Mattino – Spalletti, nessun ritiro pre-partita: appuntamento a Castel Volturno.

Luciano Spalletti, in seguito all’intervento subito a causa della frattura della clavicola, ha in mente un piano d’azione del tutto inedito prima del match contro il Liverpool:

“Spalletti col tutore al braccio destro, necessario dopo l’intervento alla clavicola fratturata. Nessun ritiro pre-partita per il Napoli, un’altra scelta inedita per il tecnico azzurro. Stamane l’appuntamento è a Castel Volturno per l’allenamento del mattino: poi la squadra resta assieme fino alla partita, tra pranzo, riposo, merenda e seduta tattica”.

