Corriere dello Sport – Convocati di Napoli-Liverpool: 10 debuttanti per gli azzurri.

Il Napoli di Spalletti affronterà questa sera, al Maradona, il Liverpool di Klopp. La sfida tanto temuta si terrà questa sera alle ore 21:00. Il tecnico è pronto a cercare il tris, poiché già in altre precedenti partecipazioni in Champions League sconfissero il Liverpool in casa. Tuttavia, non mancheranno debuttanti con la maglia azzurra: