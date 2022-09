Corriere del Mezzogiorno – Klopp, Napoli pericolosa: ma non risponde e lascia la conferenza.

Il profilo Twitter del Liverpool, nella giornata di ieri, ha dedicato delle informazione ai tifosi, mettendoli in guardia sulla pericolosità di Napoli, l’appello ha fatto particolarmente discutere: “Non isolatevi dal punto d’incontro alla Stazione Marittima, evitate il centro della città, potreste essere presi di mira per essere derubati o aggrediti”. Tuttavia, Klopp non ha voluto rispondere in merito prima di abbandonare, infastidito, la conferenza stampa.

