Osimhen, si procede con cautela: c’è ottimismo per il recupero

Questa mattina, con l’ultimo allenamento di rifinitura, prima del match contro il Liverpool, si decideranno le sorti di Victor Osimhen. L’attaccante ieri ha lavorato da solo in allenamento, poiché l’obiettivo principale è quello di smaltire quanto più velocemente possibile l’affaticamento all’adduttore sinistro, che lo ha limitato durante il match contro la Lazio. Ad oggi c’è ottimismo e Osimhen scalpita per presenziare questa sera al Maradona, ma lo staff di Spalletti è intenzionato a procedere con molta cautela per evitare ripercussioni in un momento estremamente delicato della stagione, con svariati impegni ravvicinati.

