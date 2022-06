Corriere dello Sport – Spalletti scontento: “Ok, ma non mi prendete Deulofeu”.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Luciano Spalletti non sarebbe entusiasta per l’arrivo di Gerard Deulofeu al Napoli:

“Politano vuole andare via (questione di feeling insinua il suo entourage, ma forse anche qui questione di soldi)? Okay, ma non mi prendete Deulofeu.

Che è un giocatore devastante ma in un calcio che non è quello di Spalletti. Il calcio che detesta, quello del fare testuggine dietro e scatenarsi negli spazi. Gli piacerebbe, eccome, Veretout, ma costa troppo e sa bene che “costare troppo” a Napoli è peggio che avere il colera. Pjanic? Non serve. Gli piace Lobotka”.

