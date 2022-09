Il Mattino – Spalletti verso il rinnovo: opzione per il terzo anno.

Tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti c’è ancora un conto in sospeso, ovvero l’opzione rinnovo per il terzo anno consecutivo con il Napoli:

“De Laurentiis e Spalletti prima o poi dovranno affrontare il discorso rinnovo. Nessuno ha fretta di farlo, anche perché De Laurentiis ha l’opzione per il terzo anno. Ovviamente, non la eserciterà in maniera unilaterale, nel senso che è impensabile che lo faccia senza prima parlare con Spalletti e avere il suo via libera. mettersi all’opera per blindarlo. C’è tempo. L’impressione è che sarà la pausa per i Mondiali il momento per cominciare a capirlo. La sensazione è che De Laurentiis chiederà pure i motivi dei cambi, ma che difficilmente se lo lascerà andare via”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma si difende: “Spalletti male informato: ecco cosa confermo sullo spogliatoio”

Report allenamento Napoli: Lozano ha saltato la seduta, il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arrestati imprenditori e politici in Salento