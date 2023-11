Speciale primato del Napoli di Garcia

Notizie Napoli – Speciale primato del Napoli di Garcia, nel campionato di Serie A: è la squadra ad aver mandato in rete più calciatori subentranti in questo inizio di campionato, con otto gol dalla panchina. Ne parla Il Mattino.

L’ultimo in ordine di tempo è stato Elmas, entrato a Salerno:

“Ottavo centro di un panchinaro, sette calciatori diversi, a conferma della profondità e ricchezza della rosa. Le mosse di Garcia che funzionano e che rappresentano anche la capacità dell’allenatore di saper pescare l’uomo giusto al momento giusto. Solo il Cagliari riesce a stare in scia del Napoli in questa classifica, i tanti gol dalla panchina dimostrano anche una voglia di mettersi in mostra da parte di chi non ha avuto la possibilità di una maglia da titolare”

