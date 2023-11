De Paola: “Il Napoli mi è sembrato poca roba, vittoria contro una Salernitana in difficoltà”

De Paola commenta la vittoria del Napoli contro la Salernitana

L’ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, dove ha commentato la vittoria del Napoli contro la Salernitana e ha lanciato anche delle frecciatine a Rudi Garcia. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli mi è sembrato poca roba. Dall’altra parte la Salernitana è in difficoltà, Sousa andava esonerato quando ha trattato col Napoli ed è sorprendente la lentezza della società nel prendere decisioni. Poca roba comunque il Napoli e poca roba anche Garcia per certe dichiarazioni. L’allenatore del Napoli non può offendersi per la domanda sui sette punti di distacco dall’Inter, quesito posto in maniera estremamente educata. Iniziamo a capire bene le domande e capire bene l’italiano, una domanda legittima non è offensiva. Il calcio e la vita sono piombati in becerume enorme, tutti vogliono la stampa amica. Con la stampa nemica, semplicemente onesta, non ci parlo”.

