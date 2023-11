Nuovo obiettivo Napoli già per gennaio: classe 2001, può sostituire Lobotka

Nuovo obiettivo Napoli

Nuovo obiettivo Napoli, nel mirino André della Fluminense, fresco campione della Copa Libertadores. Centrocampista centrale classe 2001, può fare il regista e il mediano incontrista. Valutazione di circa 15 milioni.

Potrebbe essere un obiettivo già per gennaio per dare un sostituto a Lobotka. Soprattutto in caso di partenza di Demme, che piace in Bundesliga.

A riportarlo è il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto sui suoi canali social.

