Rai Sport – Venerato: “Maxime Lopez non sarà un giocatore del Napoli. Costa troppo”.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha dato ulteriori informazioni sulla trattativa relativa all’arrivo di Maxime Lopez al Napoli: “Maxime Lopez è stimato da Garcia, ma De Laurentiis non lo ha mai trattato perché ritiene sia oneroso spendere 15 milioni per un giocatore che ricopre lo stesso ruolo di Lobotka. Se Demme va via si andrà su un profilo meno importante”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli: Spunta un nuovo nome

Il cielo a Rimini si tinge d’azzurro e di D10S

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Calciomercato: tutte le news sulle top squadre di Serie A