Rai Sport – No a Scalvini, l’Atalanta chiede troppo: ADL valuta le alternative.

In diretta a la ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, fa sapere che il Napoli ha mollato il colpo Giorgio Scalvini. L’Atalanta spara troppo alto, secondo i gusti degli azzurri, che non hanno intenzione di cacciare 40 milioni di euro per lui. Intanto, questa è la situazione aggiornata da Venerato: “Le Normand e Kilman sono alcuni obiettivi, così come Schuurs e Konaté. No a Scalvini che costa troppo, smentite anche su Doekhi”.

