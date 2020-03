Via dalla Juventus – Douglas Costa lascia Torino per motivi personali

Via dalla Juventus – Dopo le partenze di Khedira e Pjanic ed il caso Higuain, anche Douglas Costa, dopo aver avuto l’ “OK” della società bianconera, rientra in patria

Tutti a casa. Continua la ‘fuga’ dei giocatori della Juventus dall’Italia. Dopo le partenze di Khedira e Pjanic ed il caso Higuain, anche l’esterno offensivo bianconero Douglas Costa rientra in patria. A svelarlo è il giornalista Nicolò Schira attraverso un post su Twitter: “Anche Douglas Costa ha lasciato Torino ed è volato in patria. L’esterno offensivo ha ottenuto il via libera della Juventus per motivi personali”.

