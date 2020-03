Coronavirus, il bollettino delle ore 18: i numeri in Italia e nel mondo

Coronavirus – In Campania, la percentuale di contagio, rispetto a ieri, è del 12,7%

Si aggrava anche oggi il bollettino legato all’emergenza Coronavirus, diffuso alle 18 dalla Protezione Civile. Le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 salgono a 42.681 (+4821 rispetto a ieri) e salgono ulteriormente i deceduti a 4825 (+793 rispetto a ieri, mai così tanti in un giorno, il 19.7%) ed i guariti invece diventano 6.072 (+943, + 18.4%) . La Lombardia è sempre più colpita: il numero totale di decessi sale a 3.095, di cui 546 nelle ultime 24 ore. I pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a venerdì.

Regione per Regione

Lombardia 25.515 (+3.251, 14.6%)

Emilia Romagna 6.705 (+737, +12.3 %)

Veneto 4.617 (+586, +14.5 %)

Piemonte 3.752 (+291, +8.4 % )

Marche 2.153 (+172, +8.7 % )

Liguria 1.436 (+215, +17.6 %)

Campania 844 (+95, +12.7 %)

Toscana 2.012 (+219, +12.2 %)

Sicilia 490 (+82, +20.1 %)

Lazio 1.190 (+182, +18.1 %)

Friuli Venezia-Giulia 790 (+134, +20.4 %)

Abruzzo 529 (+80, +17.8 %)

Puglia 675 (+94, +16.2 % )

Umbria 462 (+67, +17%)

Bolzano 621 (+73, +13.3 %)

Calabria 235 (+28, +13.5 %)

Sardegna 330 (+37, +12.6 %)

Valle d’Aosta 313 (+49, +18.6 %)

Trento 782 (+140, +21.8%)

Molise 61 (+11, +22%)

Basilicata 66 (+14, +26.9%)

I DATI NEL MONDO – Tra le nazioni dove la diffusione sta crescendo più velocemente ci sono gli Stati Uniti, che in pochi giorni sono arrivati a toccare quota 21.852 casi. La situazione sta diventando sempre più critica anche in Spagna: i casi totali hanno superato quota 25.000 con un incremento di quasi quattro mila casi nelle ultime 24 ore. In Corea del Sud i dati continuano ad essere altalenanti, nelle ultime 24 ore si è tornati a registrare 147 nuovi casi, rispetto al giorno precedente in cui si era scesi sotto i 100. Il totale è 8.799 con 8 morti(totale 102). Ancora una volta la Cina registra zero casi interni, ma ora la lotta è quella sui contagi importati: nell’ultimo giorno si registrano 41 nuovi casi per un totale di 269. In Austria si registrano 276 nuovi infetti, per un totale che adesso è di 2.664. In Belgio 558 nuovi casi e il totale che quota 2.815 contagiati. In Portogallo si sono decise misure molto restrittive, nelle ultime 24 ore i casi sono cresciuti di 200 unità(1.280 totali), preoccupa il numero di decessi che è praticamente raddoppiato in un giorno. Impennata di contagi anche in Svizzera(6.113 totali). La situazione resta difficile anche in Iran con 123 decessi nell’ultimo giorno e con un totale contagiati pari a oltre 20 mila.

