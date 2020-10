Fedele, Napoli: “Demme deve contrastare Gomez, ecco come giocherei io”

Enrico Fedele parla di Napoli-Atalanta, prossimo impegno di campionato degli azzurri

Enrico Fedele, ex procuratore sportivo e dirigente di club, ha parlato ai microfoni di Televomero. L’opinionista sportivo ha parlato di Napoli-Atalanta e di come secondo lui il Napoli dovrebbe scendere in campo contro i bergamaschi.

Queste le sue parole:

“L’Atalanta ha Gomez. Mi domando: chi può contrastarlo? Demme. Ma se vuoi proporre il gioco devi dare fisicità. Personalmente, farei giocare Fabian Ruiz con Bakayoko. Poi metterei Lozano a sinistra e Politano a destra”.

