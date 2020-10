Seduta mattutina per il Napoli al Training Center: Insigne palestra e terapie

Napoli il report dal Training Center

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la sfida contro l’Atalanta in programma al San Paolo sabato alle ore 15 per la quarta giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sui campi 2 e 3, iniziando la sessione con una fase di riscaldamento ed esercitazione tecnica. Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto.

Insigne ha svolto lavoro in palestra e terapie.

