Ronaldo in volo da Lisbona a Torino: rientra in Italia per l’isolamento

Cristiano Ronaldo in volo da Lisbona a Torino! Il calciatore portoghese rientra in Italia per l’isolamento fiduciario

Serie A – Cristiano Ronaldo sta tornando a Torino: il calciatore portoghese è già in volo, su un aereo privato che ha lasciato l’aeroporto di Tires alle 13.35 locali (14.35 italiane) per riportare CR7 in Italia.

Dettaglio curioso: proprio in ossequio alle norme anti-coronavirus e alla lotta nel contagio, l’asso portoghese ha raggiunto il velivolo in ambulanza. L’indiscrezione di tuttomercatoweb

