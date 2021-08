Sarri irritato all’Olimpico: “Terreno indegno, mai vista una cosa simile”

Maurizio Sarri scatena la polemica: terreno indegno all’Olimpico per il tecnico.

Maurizio Sarri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è intenzionato ad accettare la situazione “terreno” dell’Olimpico, e senza giri di parole ha esposto la sua opinione: “Ho visto che giochiamo su un terreno indegno per la città di Roma, raramente ho visto un campo in queste condizioni”. A questa dichiarazione, però, non tardano ad arrivare repliche e ci pensa “Sport e Salute” a dire la sua, ossia la società che gestisce lo stadio Olimpico: “Speriamo che mister Sarri possa cambiare idea. Tutti hanno potuto verificare le attuali buone condizioni del manto erboso che soddisfano in pieno i requisiti del Pitch Quality Program Uefa sulle condizioni dei terreni di gioco”.

