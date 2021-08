Genoa in piena emergenza con il Napoli: nuovi acquisti non a disposizione

Contro il Napoli per il Genoa sarà emergenza: non sono ancora a disposizione gli ultimi acquisti per Ballardini.

Primocanale.it informa sulla situazione attuale del Genoa: contro il Napoli sarà ancora emergenza per Ballardini. Nonostante gli ultimissimi colpi come Caicedo e Lammers, e la trattativa quasi a termine per l’esterno algerino Mohamed Fares della Lazio. Procede lo scambio con Destro-Agudelo per Nzola dello Spezia. Inoltre neanche Vasquez sarà tra i titolari, così come non ci sarà Maksimovic. Sarà il periodo di sosta che darà l’occasione per conoscere e testare tutti i nuovi arrivati.

