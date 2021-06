Spezia, Under 15: in prova un giovane talento dalla ASD Quartieri Orientali

Il club ligure pensa al futuro del suo vivaio

Tuttocalciogiovanile.it parla dello Spezia. Dopo la salvezza in Serie A, i liguri pensano a rafforzare anche le proprie categorie giovanili, iniziando dall’Under 15. Stando a quanto si legge, il club, tra oggi e mercoledì 16 giugno, avrà in prova un giovane attaccante esterno. Il suo nome è Armando Pellino, classe 2007, proveniente dalla scuola calcio “Asd Quartieri Orientali” di San Giorgio a Cremano (Na). Il sito inoltre riporta che su Pellino c’è un forte interesse di Empoli, Benevento e Spal.

