Spunta la data per il faccia a faccia tra ADL e Insigne, è nella prima decade di agosto

La situazione di Lorenzo Insigne è tutta un’incognita, nonostante le leggere schiarite. La Gazzetta dello Sport annuncia a grandi linee il periodo in cui De Laurentiis e Insigne dovrebbero incontrarsi per un faccia a faccia: la data non è certa, ma è quasi sicuro che il colloquio si terrà nei primi dieci giorni d’agosto.

Il capitano ha sempre esternato la sua volontà di voler rimanere a Napoli, ora è il momento di De Laurentiis: il quale sembra essere restio ad un aumento contrattuale. Tuttavia nulla è da escludere, potrebbe fare uno sforzo economico per accontentare il capitano o lasciarlo partire.