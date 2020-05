SSC Napoli, gli esiti del terzo tampone: staff e squadra negativi

SSC Napoli, gli esiti del terzo tampone

Notizie calcio – SSC Napoli, gli esiti del terzo tampone. La squadra del Napoli nella giornata di martedì si è sottoposta per la terza volta e in poco più di una settimana ai tamponi per il Covid-19, test che hanno coinvolto anche dirigenti del gruppo-squadra.

I test sono risultati tutti negativi in casa Napoli, quindi si procede così negli allenamenti individuali facoltativi iniziati domenica. Lunedì da protocollo gli azzurri dovrebbero andare in ritiro ma l’albergo adiacente al centro sportivo è ancora chiuso. La macchina organizzativa è già partita ma potrebbe essere necessario qualche giorno in più. La notizia è riportata da Calciomercato.it

