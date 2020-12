Stroppa, all. Crotone: “Napoli squadra straordinaria, Gattuso lo vorrei presidente”

Crotone, le parole di Stroppa

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, l’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato:

Quale errore non dovrà assolutamente fare il suo Crotone per portare a casa punti?

“Ci vorrà attenzione, abbiamo dimostrato che quando lo facciamo possiamo tener testa a tutti. Adesso avremo questo scoglio che è il Napoli, ovviamente però cercheremo di fare risultato. La squadra ha sempre fatto ottime prestazione, anche se c’è da mettere da parte il secondo temo di Bologna in cui non siamo stati all’altezza”.

Il Napoli, sul campo, fuori casa ha sempre vinto. Un valido motivo per schierare una formazione più coperta in difesa?

“Non so cosa significa difendersi meglio, noi cercheremo di lavorare come abbiamo fatto, uomo contro uomo o di reparto. Alla fine sono le motivazioni a fare la differenza”.

Cosa pensa di Gattuso?

“Lo candiderei alla presidenza della Regione, è un uomo e un riferimento. Rino è eccezionale sotto tutti gli aspetti”.

