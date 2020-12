Dalla Spagna sicuri, il Napoli vuole Gabriel Verona del Palmeiras

Dalla Spagna indiscrezione di mercato, Gabriel Veron al Napoli

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Todofichajes.com, il Napoli sarebbe fortemente interessato a Gabriel Veron del Palmeiras. Il giocatore brasiliano classe 2002, in Patria viene definito il nuovo Neymar. Nell’ultimo mondiale Under 17 disputato con la nazionale verdeoro, è stato eletto come miglior giocatore del torneo. Il suo valore attualmente si aggira intorno ai 25 milioni. Oltre a Napoli, sul giocatore ci sono anche alcuni club europei e italiani tra cui la Juventus e l’Arsenal.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Stroppa, all. Crotone: “Napoli squadra straordinaria, Gattuso lo vorrei presidente”

Caso Suarez, la FIGC chiede gli atti. Punibile anche solo l’intenzionalità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

George Clooney: “I miei figli parlano italiano e dicono ‘papà str*nzo’”