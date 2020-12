Travaglio, attacco alla Juventus: “Loro rispettano le regole? Fanno ridere come Totò”

Travaglio, attacco alla Juventus

Marco Travaglio, attraverso un editoriale apparto su Il Fatto Quotidiano, ha attacco duramente la Juventus in merito al caso della cittadinanza di Suarez. Ecco quanto riportato:

“L’ennesimo caso di “arroganza del potere” con “i vertici bianconeri che convocano i presunti docenti come fossero raccattapalle. E chiamano la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, che con molto trasporto non dice “come vi permettete?”, ma li indirizza al capo di gabinetto del Viminale, perché i clandestini sono un guaio solo sotto un certo reddito (“10 milioni a stagione”!). Quando vince 3-0 a tavolino contro il Napoli assente perché bloccato dall’Asl, dichiara che “la Juventus rispetta sempre le regole”. Come no. Era dall’ultimo film di Totò che non si rideva tanto.”

