L’avversario – Il Napoli a Crotone per continuare il cammino verso la zona Champions League

L’avversario – Il Napoli affronta il Crotone in trasferta

Il Napoli di Gattuso affronterà il Crotone nella trasferta calabrese allo stadio Ezio Scida, il match si terrà domenica 6 dicembre alle 18.00. Il Napoli è alla ricerca della continuità che finora non è ancora stata trovata, mentre i rossoblu sono alla ricerca della loro prima vittoria in questo campionato. Il pareggio in Europa League ha fatto storcere il naso a Rino Gattuso che sicuramente si aspetterà una reazione da parte dei suoi. Per gli azzurri è vietato sbagliare, con la vittoria sulla Roma hanno riacciuffato il treno Champions, ma l’importante è non perdere terreno.

Il Crotone in campo

I calabresi sono il fanalino di coda della Serie A, avendo totalizzato infatti soltanto due punti dall’inizio del campionato, ma guai a sottovalutarli, oltre ad aver fermato la Juventus costringendola a portare a casa solo un pareggio infatti, hanno dimostrato di riuscire anche a creare tanto gioco in alcune occasioni, come nel caso della trasferta contro il Sassuolo, dove malgrado la sconfitta per 4-1, gli uomini di Stroppa hanno tirato ben 15 volte, trovando lo specchio 6; numero di gran lunga superiore alle 7 occasioni dei neroverdi con 4 conclusioni in porta. La squadra di Giovanni Stroppa ha il peggior attacco della Serie A con soli 6 gol messi a segno, ma non la peggior difesa, con Torino (22 reti subite) e Benevento (21) che hanno fatto peggio. In fase di non possesso la loro disposizione in campo è tipicamente il 4-4-2, ma nel corso delle partite non è insolito che usino anche la difesa a 5.

Le probabili formazioni del match

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cigarini, Rispoli, Riviere, Siligardi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Osimhen

I precedenti

Gli azzurri sono imbattuti contro il Crotone, nei 4 precedenti sono altrettante le vittorie. Sarà il terzo confronto tra Crotone e Napoli in casa dei calabresi in Serie A. Questi i due precedenti:

Crotone-Napoli 1-2 del 23 ottobre 2016

Crotone-Napoli 0-1 del 29 dicembre del 2017

L’arbitro sarà Marinelli, per il fischietto di Tivoli è la prima direzione di una partita del Napoli. Sono cinque invece i precedenti con il Crotone al di fuori della Serie A con un bilancio di 2 pareggi e 3 sconfitte per i calabresi.

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Italo Cucci sul caso Suarez: “Se non era la Juve nessuno ne parlava”

Infortunio Osimhen: si allungano i tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendio doloso in comunità recupero da droga, morto prete