Infortunio Osimhen: si allungano i tempi di recupero

Sembrava imminente il suo rientro e, invece, per vedere in campo Osimhen bisognerà attendere ancora.

Come riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, durante la manovra che gli è stata fatta dallo staff della nazionale nigeriana per ridurgli la lussazione alla spalla, si sarebbe infiammato un tendine. Cosa che non gli consente di alzare il braccio destro.

Se tutto andrà per il verso giusto, l’attaccante tornerà contro la Sampdoria.

