Supercoppa: freddo, nebbia e campo pesante, Gattuso pensa ad un allenamento particolare per i suoi

Il mister azzurro si dice preoccupato per le condizioni metereologiche del match di stasera

Rino Gattuso esprime preoccupazione per il freddo molto rigido che accoglierà la sua squadra. La temperatura con molta probabilità andrà al di sotto dello zero e proprio in virtù di questo, il mister pensa ad un particolare allenamento, ma il freddo non è l’unica cosa che preoccupa. Il Mattino nella sua edizione odierna riporta inoltre che il terreno di gioco non è in stato ottimale e che si attende anche una fitta nebbia per la gara di stasera. Insomma, la finale di Supercoppa tra Napoli e Juventus si giocherà in condizioni tutt’altro che ideali.

