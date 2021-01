Supercoppa, Pirlo mini rivoluzione per stasera: out Demiral, i cambi

Supercoppa, verso Juventus-Napoli

Ultime calcio Napoli – Supercoppa Juventus-Napoli, l’edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sulla sfida, ecco quanto si legge dal quotidiano:

Nemmeno il suo allenatore può dire di sapere davvero quale è la vera Juve: la squadra che ha battuto Milan e Barcellona o quella franata contro Fiorentina e Inter? Nel dubbio, Pirlo potrebbe giocare con Bernardeschi al posto di Frabotta come esterno sinistro, anche se contro Lozano i rischi sono alti. E soprattutto con Arthur, McKennie e Kulusevski al posto di Rabiot, Ramsey e Morata. Una piccola rivoluzione, all’insegna di un dinamismo diverso a centrocampo e sulla trequarti in raccordo a Ronaldo, tenendo conto che invece di recuperare gli assenti Pirlo perde anche Demiral, indisponibile per il riacutizzarsi di un problema muscolare.

