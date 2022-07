Corriere dello Sport – Svanberg nel mirino: Giuntoli pronto a contrattare con il Bologna.

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il centrocampo, con Fabian Ruiz in scadenza e il possibile addio di Demme che vorrebbe provare nuove esperienze altrove. Il giocatore del Bologna piace e Giuntoli è pronto a trattare il prezzo di Mattias Svanberg:

“Cristiano Giuntoli si è (ri)messo a fare un giro di perlustrazione. Ci sono un paio di centrocampisti – ognuno a modo suo – sull’uscio, potrebbero partire e però anche restare: ma il problema non può essere curato, va prevenuto, e in una telefonata conoscitiva, l’ennesima, il Napoli ha tentato di sapere che va evolvendo a Bologna la storia di Mattias Svanberg.

In teoria, è tutto scritto: lo svedese (23 compiuti a gennaio), va in scadenza tra un anno esatto e la sua volontà di rinnovare è prossima allo zero. Quindi, qualcosa può succedere: Giovanni Sartori, il diesse del Bologna, non ha alcuna intenzione di svendere; Cristiano Giuntoli non sembra avvia voglia di «strapagare»; e però al momento tra i 13 milioni che sognano a Casteldebole e i sette (massimo) che intenderebbero investire a Castel Volturno c’è tutto un mondo. Non è irrilevante il sospetto che tra dodici mesi Svanberg saluti lasciando in cassa solo le briciole della speranza e dunque”.

