Szoboszlai, Napoli e Milan ci pensano. Sarà addio al Salisburgo

Szoboszlai nel mirino del Napoli

Come riportato da calciomercato.com Dominik Szoboszlai con ogni probailità saluterà il Salisbuirgo, addirittura già a Gennaio. Il suo procuratore smentisce accordi con altri club: “Non abbiamo preso impegni con nessuno, è ancora tutto aperto per il futuro di Dominik”. Sul centrocampista ungherese è sempre vigile il Milan, che lo segue da tempo. Anche il Napoli lo ha seguito nel mercato estivo, senza mai dare l’affondo decisivo. Il costo del cartellino è basso, 24 milioni pagabili in 3 anni. La sua valutazione, potrebbe far gola a De Laurentiis che potrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato.

