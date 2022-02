Tameze nel mirino del Napoli, l’agente: “Grandi club su di lui, vedremo”

TMW – Adrien Tameze nel mirino del Napoli, parla il fratello: “Grandi club lo hanno chiesto, vedremo a fine campionato”.

Adrien Tameze nel mirino del Napoli. Le parole del suo agente:

La prossima sarà l’estate per il passaggio in una big? Gli piacerebbe restare in Italia o provare un altro campionato?

“Adrien è molto soddisfatto del campionato italiano. E come tutti i giocatori, il suo desiderio è quello di giocare in una grande squadra con ambizioni da trofeo. Non abbiamo ancora parlato del prossimo anno, vedremo a fine campionato se la decisione giusta sarà restare in Italia o andare altrove. Al momento è concentrato al 100% sul finale di stagione con l’Hellas Verona”.

E’ vero che il Napoli lo voleva la scorsa estate e che lo segue ancora?

“Ci sono stati grandi club che l’hanno chiesto la scorsa estate così come a gennaio. E ce ne sono altri oggi che continuano a seguire le sue partite: vedremo a fine campionato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Al Thani, nuovo Tweet: “Che succede Napoli?”

Napoli-Barcellona, Zielinski: “Abbiamo sbagliato l’approccio, partita non al nostro livello”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mattarella-Draghi: “Dalla Russia una ingiustificabile aggressione militare”