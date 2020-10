Tamponi negativi, ritiro interrotto. Gattuso manda i suoi a casa

Con l’esito dei tamponi, tutti negativi, il Napoli ha potuto interrompere l’isolamento.

Ieri pomeriggio, al termine dell’allenamento, infatti, mister Gattuso ha comunicato ai suoi ragazzi che potevano rientrare nelle proprie abitazioni per la loro gioia. Appuntamento per tutti per questa mattina ma non è escluso che venerdì sera la squadra vada nuovamente in ritiro. Stavolta, però, per preparare al meglio la sfida contro l’Atalanta di sabato.

A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport.

