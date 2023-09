La Gazzetta dello Sport – Tecnico Braga: “Non ho dubbi, potessi togliere un giocatore sarebbe Kvara”.

In vista della prima giornata di Champions League, tra Braga e Napoli, il tecnico dei portoghesi Artur Jorge ha rilasciato un’intervista per il quotidiano: “Potessi toglierne uno, sceglierei Kvaratskhelia, è imprevedibile. Ma il Napoli non è solo Kvara o Osimhen. Però non sarà facile avere la meglio su di noi”.

E poi: “Siamo ambiziosi. Amo un calcio offensivo e controllare il gioco. L’anno scorso abbiamo segnato più di cento gol in tutte le competizioni, chiudendo il campionato con 78 punti. La miglior stagione del club. Dicono che siamo una squadra di guerrieri, mi piace. Rispecchia la nostra mentalità: testa alta, nessuna paura”.

