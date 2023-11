Tegola per il Real Madrid di Ancelotti: infortunio Kepa, lo stop

Notizie calcio – Tegola per il Real Madrid di Ancelotti che dovrà fare a meno di Kepa per il prossimo mese: il portiere spagnolo si è infortunato ieri nel pre-partita della gara contro il Braga ed ha rimediato un piccolo strappo all’adduttore destro.

I tempi di recupero dovrebbero essere non inferiori alle tre settimane e sarà dunque out per la gara di Champions League contro il Napoli. A riportarlo è The Athletic.

